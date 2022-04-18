PAURA NELLA NOTTE AD ACI CASTELLO, A FUOCO TETTOIA DI ALCUNI POSTI AUTO

La squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania è intervenuta intorno all’1,40 della notte scorsa ad Aci Castello in via Vittorio Emanuele Orlando, per...

La squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania è intervenuta intorno all’1,40 della notte scorsa ad Aci Castello in via Vittorio Emanuele Orlando, per l’incendio di una tettoia a copertura di alcuni posti auto.

Sul posto si è reso necessario inviare anche un’ulteriore autobotte dalla sede Centrale del Comando Provinciale.

L’incendio si è sviluppato nella tettoia in legno, con copertura in pannelli coibentati, annessa ad un’abitazione di una palazzina accessibile dal civico 30 di via Vittorio Emanuele Orlando. Riparate sotto la tettoia si trovavano due autovetture, due motoveicoli e masserizie varie.

A causa dell’intenso fumo sviluppato dall’incendio gli abitanti nei dintorni sono usciti dalle proprie abitazioni e sono scesi in strada.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse oltre la tettoia. Si è anche reso necessario fare intervenire una squadra dell’ENEL per un cavo che era pericolosamente entrato in contatto con una recinzione metallica esterna che è stata subito delimitata e messa in sicurezza dai vigili del fuoco intervenuti in attesa dell’intervento dei tecnici.