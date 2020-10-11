PAURA NELLA NOTTE SULLA SS121, AUTO PRENDE FUOCO

Momenti di paura questa notte sulla strada statale 122. Intorno alle 04.30 un'auto, una Ford focus in transito in direzione Paternò, nei pressi del ponte Graci ha preso improvvisamente fuoco.Le fiamme...

Momenti di paura questa notte sulla strada statale 122. Intorno alle 04.30 un'auto, una Ford focus in transito in direzione Paternò, nei pressi del ponte Graci ha preso improvvisamente fuoco.

Le fiamme si sono propagate rapidamente dal vano motore mentre le persone sono riusciti a mettersi in salvo prima di restare intrappolato nell'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra in servizio al distaccamento di Paternò dei Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.