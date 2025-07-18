PAURA NELLA SERATA DI OGGI: AUTO PRENDE FUOCO NEI PRESSI DEL "PONTE DI CURRUNI", VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO E RAMPA CHIUSA
AGGIORNAMENTO
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza la zona. Si registrano rallentamenti nel tratto interessato in entrambi i sensi di marcia.
Al momento, la rampa è chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza.
Paura poco dopo le 20:30 di oggi per gli occupanti di una SsangYong, che, mentre percorrevano via Mongibello in direzione Paternò, nei pressi della rampa della SP4, in zona "Ponte di Curruni", hanno visto il veicolo prendere improvvisamente fuoco nella parte anteriore.
A bordo dell’auto vi erano due persone che, accortesi del pericolo, sarebbero riuscite ad accostare prontamente ai margini della carreggiata, allontanandosi appena in tempo dal mezzo prima che le fiamme lo avvolgessero.
Per fortuna, solo un grande spavento e nessuna conseguenza fisica per i due occupanti.
Il veicolo è andato completamente distrutto, divorato dalle fiamme in pochi minuti, nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.
Le cause dell’incendio non sono al momento note. La dinamica è in fase di accertamento.
Seguiranno aggiornamenti.