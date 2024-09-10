PAURA PER UNA COPPIA PATERNESE SULL'A18: SASSO COLPISCE AUTO SOTTO UN CAVALCAVIA

È un avvertimento serio quello che ci giunge da una lettrice di 95047.it, che desidera allertare tutti coloro che percorrono l'autostrada Messina-Catania. Il pericolo, infatti, potrebbe non provenire...

È un avvertimento serio quello che ci giunge da una lettrice di 95047.it, che desidera allertare tutti coloro che percorrono l'autostrada Messina-Catania. Il pericolo, infatti, potrebbe non provenire solo dalla strada ma anche dall'alto, dai cavalcavia.

La lettrice racconta un episodio drammatico avvenuto nel pomeriggio di ieri, 9 settembre 2024. Mentre viaggiava insieme al marito lungo l’A18, all'altezza dello svincolo di Giarre, un sasso è stato lanciato dal cavalcavia, colpendo la loro automobile. "Siamo vivi per miracolo – spiega – se mio marito non avesse sterzato, il parabrezza si sarebbe rotto, creando un pericolo ancora maggiore". Nonostante il grave spavento, la coppia è riuscita ad arrivare sana e salva a Paternò.

La segnalazione ha l’obiettivo di sensibilizzare chi percorre l’autostrada a prestare particolare attenzione. Anche se l'automobilista non ha visto chi ha lanciato l’oggetto, la dinamica dell'incidente e i danni subiti non lasciano spazio a dubbi. "Voglio alzare l'attenzione su questo problema – conclude la lettrice – per evitare che accada qualcosa di peggiore ad altri".

Si invita, quindi, chi viaggia sull’A18 a tenere alta la guardia, soprattutto in prossimità dei cavalcavia, e a segnalare immediatamente alle autorità eventuali comportamenti sospetti o pericolosi.