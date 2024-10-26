PAURA SULLA A18, DONNA ATTRAVERSA L’AUTOSTRADA PER UN GESTO ESTREMO: SALVATA DALLA POLSTRADA

Ha tentato di compiere un gesto estremo in autostrada, ma è stata salvata in extremis dalla Polizia di Stato.Ad accorgersi della presenza di una donna lungo l’autostrada A18 è stata una pattuglia dell...

Ha tentato di compiere un gesto estremo in autostrada, ma è stata salvata in extremis dalla Polizia di Stato.

Ad accorgersi della presenza di una donna lungo l’autostrada A18 è stata una pattuglia della Polizia Stradale che ha subito attivato tutte le necessarie procedure per soccorrerla in tempi rapidi e in assoluta sicurezza.

Senza preoccuparsi del pericolosissimo susseguirsi di auto, a velocità sostenuta, la donna, in evidente stato di confusione e disorientamento, ha tentato di attraversare la carreggiata in modo trasversale, camminando dalla corsia d’emergenza verso la corsia di sorpasso.

I due poliziotti di pattuglia sono intervenuti senza alcuna esitazione, scavalcando il guard-rail centrale dell’autostrada e, in corsia di sorpasso, hanno afferrato la donna che, in lacrime, ha cercato di dimenarsi per realizzare le sue intenzioni di farla finita.

I poliziotti sono riusciti a metterla in sicurezza, accompagnandola in un luogo protetto e, dopo aver richiesto l’intervento di un’ambulanza per tutti gli accertamenti del caso in ospedale, hanno provato a tranquillizzarla, cercando di instaurare un dialogo.

Grazie all’empatia e alla capacità di ascolto dimostrata dai poliziotti, la donna si è confidata con loro raccontando di attraversare un momento difficile a causa di una serie eventi personali. In attesa dei soccorsi, la stessa ha assicurato agli agenti di voler intraprendere un percorso di supporto psicologico.