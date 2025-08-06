Paura sulla A29: microcar con due ragazze contromano, intervento eroico dei Finanzieri

Una microcar che procedeva contromano sull'A29, Palermo-Marza del Vallo, è stata bloccata dai Finanzieri che erano impegnati nel servizio di scorta del procuratore di Gela, Salvatore Vella, impedendo...

Una microcar che procedeva contromano sull'A29, Palermo-Marza del Vallo, è stata bloccata dai Finanzieri che erano impegnati nel servizio di scorta del procuratore di Gela, Salvatore Vella, impedendo che venisse travolta dai mezzi che percorrevano nella giusta corsia di marcia l'autostrada.

L'episodio è avvenuto vicino allo svincolo di Castelvetrano.

La scorta nota che due autoarticolati improvvisamente deviano la loro traiettoria come per evitare un pericolo: è una microcar con a bordo due ragazze di 16 anni che percorre la A29 contromano.

I militari della Guardia di finanza di Gela con i lampeggianti e sirena accesi si mettono di traverso sulla corsia di sorpasso, in direzione di Mazara del Vallo, per 'proteggere' la microcar ed evitare impatti con altri veicoli.

La macchinina si blocca e riesce a fare un'inversione di marcia ed è uscita allo svincolo di Castelvetrano, 'scortata' dalla Finanza. Fuori dall'autostrada le ragazze sono state raggiunte dai genitori e familiari, scoppiando a piangere per la paura. Le due famiglie hanno ringraziato i due finanzieri di Gela, consapevoli del rischio le loro figlie hanno corso.