PAURA SULLA SS121: UOMO A PIEDI NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI PIANO TAVOLA, IN DIREZIONE PATERNÒ

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, 26 settembre 2025, lungo la Superstrada 121, nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, in direzione Paternò.

Un uomo è stato notato mentre camminava a piedi sulla carreggiata. La scena, insolita e pericolosa, ha colto di sorpresa gli automobilisti in transito, costretti a rallentare per evitare rischi.

La presenza di un pedone su un’arteria ad alto scorrimento come la SS121 rappresenta un grave pericolo non solo per l’incolumità dell’uomo stesso, ma anche per quella degli altri utenti della strada.

Al momento non si conoscono le motivazioni del gesto, né l’identità della persona. È presumibile che la vicenda sia stata segnalata alle forze dell’ordine per i necessari accertamenti.

Si raccomandata agli automobilisti massima prudenza e di avvisare tempestivamente le autorità competenti in caso di episodi analoghi.