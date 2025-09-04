Paura sulla SS121: uomo a terra dopo un incidente, traffico in tilt

Un grave incidente è avvenuto pochi minuti fa lungo la superstrada SS 121, all’altezza dello svincolo di Misterbianco Centro, in direzione Paternò. Le informazioni sulla dinamica rimangono frammentari...

Un grave incidente è avvenuto pochi minuti fa lungo la superstrada SS 121, all’altezza dello svincolo di Misterbianco Centro, in direzione Paternò. Le informazioni sulla dinamica rimangono frammentarie, ma secondo le prime segnalazioni sembrerebbe coinvolto due veicoli . Alla scena risulta presente un uomo riverso a terra, mentre i soccorsi del 118 sono già intervenuti ed è in corso la fase di assistenza iniziale.

L'incidente ha scatenato il caos viario: si segnalano lunghe code nella direzione Paternò, con congestionamenti che si estendono fino alla circonvallazione di Catania (via Comunità Economica Europea), in prossimità del centro commerciale. La strada al momento risulta parzialmente bloccata, con probabili deviazioni o rallentamenti intensi.

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sull’uomo coinvolto, la sua prognosi o eventuali altre persone interessate. Non è chiara neanche la causa dell’incidente. Le forze dell’ordine e i sanitari stanno operando sul posto per chiarire la situazione e ripristinare la regolarità della viabilità.