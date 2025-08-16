Paura sulla Statale 121 a Misterbianco, auto prende fuoco: conducente salvo

Paura poco dopo le 13.15 di oggi lungo la Strada Statale 121, nella salita di Misterbianco, dove una Citroën C3 ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la carreggiata.Secondo una prima ricost...

Paura poco dopo le 13.15 di oggi lungo la Strada Statale 121, nella salita di Misterbianco, dove una Citroën C3 ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sono divampate all’improvviso nella parte anteriore del veicolo, forse a causa di un corto circuito, anche se le cause restano al momento da chiarire. L’auto, in pochi minuti, è stata avvolta dal fumo e dalle fiamme, generando paura tra gli automobilisti che in quel momento transitavano lungo la statale.

Il conducente, fortunatamente, si è accorto subito di quanto stava accadendo. Appena notata la colonna di fumo che usciva dal cofano, ha avuto la prontezza di accostare il mezzo e abbandonare l’abitacolo prima che le fiamme si propagassero. Un gesto rapido che gli ha permesso di mettersi in salvo senza riportare ferite o conseguenze.

Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’intera area.

Per permettere le operazioni, è stato necessario bloccare temporaneamente la circolazione lungo la statale. Solo in un secondo momento, una volta domato il rogo, è stata riaperta una corsia per consentire la rimozione del mezzo distrutto e per facilitare il deflusso del traffico.

I disagi per la viabilità sono stati inevitabili: si sono formate lunghe code e rallentamenti, in direzione Paternò, con automobilisti costretti ad attendere per diversi minuti prima di poter riprendere la marcia. La situazione è tornata progressivamente alla normalità soltanto dopo il completo ripristino della carreggiata.