PAURA SULL’A18 IERI SERA NEI PRESSI DI TAORMINA: AUTO CONTROMANO PER CHILOMETRI E TRAGEDIA SFIORATA

Ieri sera, poco prima delle 23, momenti di paura sull’autostrada A18 Messina–Catania. Una Ford Focus ha percorso diversi chilometri contromano, mettendo in grave pericolo la vita degli altri automobilisti.

L’allarme è scattato alle 22:57, quando alcuni conducenti hanno segnalato la presenza del veicolo che, in direzione Messina, viaggiava sulla carreggiata sbagliata. Il pericolo maggiore si è corso all’interno di una galleria, dove soltanto la prontezza di riflessi di diversi automobilisti ha evitato il peggio.

Non è chiaro chi abbia materialmente fermato la vettura: alcune testimonianze raccontano che altri conducenti siano riusciti a bloccarla e a far comprendere alla donna alla guida l’enormità del rischio che stava provocando. Secondo le prime ricostruzioni, la conducente non si sarebbe resa conto di stare procedendo contromano.

La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei social, in particolare sulla pagina Facebook “A18 e A20, le autostrade siciliane della vergogna”, dove numerosi utenti hanno raccontato la loro esperienza.

Anche il Consorzio Autostrade Siciliane ha lanciato un avviso, segnalando la presenza di un’auto contromano all’altezza di Taormina.

Fortunatamente, l’episodio si è concluso senza incidenti, ma resta alta la preoccupazione per la sicurezza sulla rete autostradale siciliana.