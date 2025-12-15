Paura sull’autostrada Catania–Palermo: furgone si schianta contro un camion allo svincolo di Motta Sant’Anastasia

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 15 dicembre 2025, lungo l’autostrada Catania–Palermo, in corrispondenza dello svincolo di Motta Sant’Anastasia, in direzione Paler...

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 15 dicembre 2025, lungo l’autostrada Catania–Palermo, in corrispondenza dello svincolo di Motta Sant’Anastasia, in direzione Palermo.

Secondo le prime segnalazioni pervenute, un furgone avrebbe tamponato un camion fermo lungo la carreggiata a causa della presenza di un cantiere stradale. L’impatto è stato particolarmente violento, creando momenti di tensione e paura tra gli automobilisti che stavano percorrendo il tratto autostradale.

Al momento non sono ancora note le condizioni delle persone coinvolte, né se vi siano feriti o interventi da parte dei soccorsi sanitari, ma la dinamica dell’incidente lascia ipotizzare conseguenze potenzialmente gravi.

L’episodio ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione, con traffico in difficoltà soprattutto nel tratto interessato dai lavori in corso. La situazione è in evoluzione e sono possibili ulteriori ripercussioni sulla viabilità.

Aggiornamenti seguiranno non appena saranno disponibili informazioni ufficiali sulle condizioni dei coinvolti e sulla gestione del traffico.