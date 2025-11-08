Paura tra Motta e Valcorrente: auto esce di strada e finisce sopra un terrapieno, sul posto 118 e Vigili del Fuoco

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre, intorno alle ore 14.30, lungo la Strada Provinciale 134, l’arteria che collega Motta Sant’Anastasia allo svincolo...

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre, intorno alle ore 14.30, lungo la Strada Provinciale 134, l’arteria che collega Motta Sant’Anastasia allo svincolo di Valcorrente, confluente sulla Strada Statale 121.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’Audi A1 è uscita autonomamente di strada, terminando la sua corsa contro il terrapieno laterale.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente, un 27enne, avrebbe perso il controllo del mezzo all’uscita di una curva, finendo sull’aiuola che costeggia la carreggiata e abbattendo un palo della segnaletica stradale, fortunatamente, in quel momento, nessun altro veicolo transitava nella direzione opposta.

Il giovane, rimasto ferito, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale “San Marco” di Catania per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, i sanitari del 118 e la Polizia Locale di Motta Sant’Anastasia, che ha effettuato i rilievi e gestito la sicurezza dell’area.

Non si sono registrati rallentamenti alla circolazione: il traffico ha continuato a scorrere regolarmente lungo la provinciale.

Le cause del sinistro restano al vaglio della Polizia Locale.