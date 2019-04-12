PAUROSO INCIDENTE SULLA SS121, UN AUTO CAPOVOLTA ED UNA NELLA SCARPATA

Pauroso incidente si è verificato ieri sera, intorno alle ore 23.30 sulla superstrada ss121 in direzione Catania, nei pressi del centro commerciale.Ai primi soccorritori gli è parsa davanti una scena...

Pauroso incidente si è verificato ieri sera, intorno alle ore 23.30 sulla superstrada ss121 in direzione Catania, nei pressi del centro commerciale.

Ai primi soccorritori gli è parsa davanti una scena terribile con un’auto, una Lancia Y che ribaltata in mezzo alla strada e l’altra, una Fiat Punto che ha finito la sua corsa ribaltandosi sul terreno antistante.

Nell'impatto sono infatti rimaste coinvolte 3 persone, tra cui un ragazzo di 12 anni.

Miracolosamente secondo le prime informazioni nessuno di loro ha riportato gravissime conseguenze, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale per ulteriori accertamenti.

La superstrada è stata chiusa, con uscita obbligatoria svincolo Palazzolo, per consentire la rimozione dei mezzi e la pulizia del manto stradale

Sul posto due ambulanze, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò ed i Carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.