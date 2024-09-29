95047

PAVIA, 69ENNE DI BELPASSO MUORE DOPO DUE INTERVENTI PER PERDERE PESO: APERTA INCHIESTA

La Procura di Pavia ha avviato un’indagine per chiarire le cause della morte di Graziella La Ferlita, una donna di 69 anni originaria di Belpasso ma residente a Vigevano (Pavia), deceduta dopo essersi...

A cura di Redazione Redazione
29 settembre 2024 19:01
PAVIA, 69ENNE DI BELPASSO MUORE DOPO DUE INTERVENTI PER PERDERE PESO: APERTA INCHIESTA -
News
Condividi

La Procura di Pavia ha avviato un’indagine per chiarire le cause della morte di Graziella La Ferlita, una donna di 69 anni originaria di Belpasso ma residente a Vigevano (Pavia), deceduta dopo essersi sottoposta a due interventi chirurgici per ridurre il peso.

La notizia è stata riportata dal quotidiano La Provincia Pavese.

I quattro figli della donna hanno presentato un esposto alla Procura per segnalare il decesso sospetto e accertare eventuali responsabilità mediche. Al momento, l’indagine è contro ignoti.

Secondo la denuncia, La Ferlita era stata ricoverata il 17 settembre presso la clinica Beato Matteo di Vigevano per sottoporsi a un intervento di bendaggio gastrico.

Dopo l'operazione, però, le sue condizioni si erano aggravate. I medici, dopo averle fatto una serie di esami, avevano deciso di operarla nuovamente. La paziente, tuttavia, non si era più ripresa ed è deceduta il 24 settembre.

La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia, dove verrà effettuata l’autopsia, prevista per domani. I responsabili della struttura sanitaria del Gruppo San Donato, a cui appartiene la clinica, hanno deciso di non rilasciare commenti, dato che l’indagine della magistratura è in corso.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047