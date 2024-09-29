PAVIA, 69ENNE DI BELPASSO MUORE DOPO DUE INTERVENTI PER PERDERE PESO: APERTA INCHIESTA

La Procura di Pavia ha avviato un’indagine per chiarire le cause della morte di Graziella La Ferlita, una donna di 69 anni originaria di Belpasso ma residente a Vigevano (Pavia), deceduta dopo essersi...

La Procura di Pavia ha avviato un’indagine per chiarire le cause della morte di Graziella La Ferlita, una donna di 69 anni originaria di Belpasso ma residente a Vigevano (Pavia), deceduta dopo essersi sottoposta a due interventi chirurgici per ridurre il peso.

La notizia è stata riportata dal quotidiano La Provincia Pavese.

I quattro figli della donna hanno presentato un esposto alla Procura per segnalare il decesso sospetto e accertare eventuali responsabilità mediche. Al momento, l’indagine è contro ignoti.

Secondo la denuncia, La Ferlita era stata ricoverata il 17 settembre presso la clinica Beato Matteo di Vigevano per sottoporsi a un intervento di bendaggio gastrico.

Dopo l'operazione, però, le sue condizioni si erano aggravate. I medici, dopo averle fatto una serie di esami, avevano deciso di operarla nuovamente. La paziente, tuttavia, non si era più ripresa ed è deceduta il 24 settembre.

La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia, dove verrà effettuata l’autopsia, prevista per domani. I responsabili della struttura sanitaria del Gruppo San Donato, a cui appartiene la clinica, hanno deciso di non rilasciare commenti, dato che l’indagine della magistratura è in corso.