PAVIA, MADRE E FIGLIO MUOIONO DURANTE IL PARTO IN OSPEDALE

Pavia è stata scossa da una drammatica vicenda accaduta al Policlinico San Matteo, dove una giovane donna e il suo bambino hanno perso la vita durante il parto. La donna, ricoverata nel reparto di Ostetricia, ha improvvisamente avuto una grave crisi respiratoria che si è rivelata fatale nel giro di pochi minuti.

Nonostante il tempestivo intervento dei medici, che hanno tentato di rianimare la donna e di salvare il neonato attraverso un taglio cesareo d’urgenza, ogni sforzo si è dimostrato inutile. Il personale sanitario ha fatto tutto il possibile, ma purtroppo nessuna delle due vite è stata salvata.

L'episodio, avvenuto in circostanze rapidissime, ha lasciato sgomenti il personale sanitario e i familiari della donna, suscitando un'ondata di dolore e interrogativi.

La direzione del Policlinico San Matteo ha già avviato un accertamento diagnostico per fare chiarezza sulle cause della tragedia. L'indagine servirà a stabilire cosa abbia provocato la crisi respiratoria della donna e a ricostruire nel dettaglio i fatti accaduti.

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale e ha sollevato interrogativi sull'accaduto, in attesa di risposte che possano gettare luce su una tragedia che nessuno avrebbe mai immaginato