PAVIA. MAMMA STRANGOLA IL FIGLIO DI UN ANNO: “HO UCCISO LUCA”

Tragedia a Voghera (Pavia).

Una mamma di 45 anni ha strangolato questa mattina suo figlio, un bambino di appena un anno di nome Lica.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo.

La donna avrebbe agito in preda a un raptus.

Quando ha strangolato suo figlio, un bambino di appena un anno, Elisa Roveda era sola in casa a Voghera. E' quanto è emerso dai primi accertamenti sul dramma di questa mattina in via Mezzana. Soltanto un'ora è rimasta sola. Secondo quanto riferito dai vicini, la donna era seguita dalla famiglia.

Il padre del piccolo, secondo una prima ricostruzione, era uscito per andare al lavoro e un'ora dopo è arrivata la madre della donna che ha subito chiamato il 118. Per il piccolo Luca non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei carabinieri la mamma, che ha 45 anni e lavorava come impiegata, ha ammesso di aver ucciso il figlio.

La donna è stata trasferita al Policlinico San Matteo di Pavia, dove si trova attualmente in stato di fermo. Al momento è sotto choc: non appena si sarà ripresa, verrà interrogata.