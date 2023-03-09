PAZIENTE PSICHIATRICA DÀ FUOCO AL BAGNO DEL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE CANNIZZARO DI CATANIA.

Il pronto intervento del personale ha permesso di spegnere tempestivamente il principio di incendio che, questo pomeriggio, ha interessato un bagno del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cannizzaro di Cata...

Le fiamme sono state originate, attorno alle 16.30, dal rotolo della carta della toilette cui una paziente psichiatrica ha dato fuoco.

Applicando le misure antincendio, con l’utilizzo di un estintore e di un idrante, un infermiere e un ausiliario appositamente formati hanno rapidamente spento le fiamme, che hanno lambito la porta dalla parte interna. Nel frattempo, secondo le procedure in materia di sicurezza, il resto del personale ha evacuato i locali interessati dal fumo, a tutela dei pazienti. Sono stati attivati e sono intervenuti, per quanto di competenza, i Vigili del Fuoco.

Il Pronto Soccorso Generale dell’Ospedale Cannizzaro di Catania è tornato alla piena operatività attorno alle 20, quando è stato riaperto anche alle ambulanze del sistema 118. Già alle 19, verificata la piena agibilità dei locali, i primi pazienti sono stati riportati dal personale nei box dell’ Osservazione Breve Intensiva da dove erano stati trasferiti per ragioni di sicurezza. Le operazioni di pulizia erano state avviate subito dopo lo spegnimento delle fiamme, che hanno coinvolto uno dei bagni, e l’intervento di ripristino, con la supervisione della Direzione Aziendale, è stato completato in breve tempo, contenendo al minimo i disagi agli utenti.