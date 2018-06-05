PEDARA: Aveva svaligiato appartamento. ladro incastrato dalle telecamere.

I Carabinieri della Stazione di Pedara, collaborati da quelli di Cortina d’Ampezzo (BL), hanno arrestato il 20enne catanese Fabrizio GRUPPOSO, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in c...

I Carabinieri della Stazione di Pedara, collaborati da quelli di Cortina d’Ampezzo (BL), hanno arrestato il 20enne catanese Fabrizio GRUPPOSO, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania.

La sera del 16 dicembre 2016 con l’aiuto di alcuni complici aveva portato a termine un furto in una abitazione nel centro cittadino di Pedara.

Grazie alle indagini dei militari della locale Stazione, focalizzatesi in special modo sull’analisi delle immagini estrapolate da un circuito di video sorveglianza presente nella zona, si è risaliti all’identità del reo riuscendo anche a rilevare la targa di una autovettura di sua proprietà dove venne caricata la refurtiva. L’Autorità Giudiziaria, recependo appieno il quadro probatorio raffigurato dagli investigatori, ne ha disposto l’arresto e la traduzione nel carcere di Belluno, luogo detentivo più vicino al suo attuale domicilio.