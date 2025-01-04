PEDARA, BANCARELLA ABUSIVA DI FUOCHI D’ARTIFICIO: SEQUESTRATI 25 CHILI, GIOVANE MULTATO

Prosegue l’operazione “Natale in sicurezza”, messa in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per garantire il rispetto della legalità e prevenire rischi per la sicurezza pubblica.L’i...

Prosegue l’operazione “Natale in sicurezza”, messa in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per garantire il rispetto della legalità e prevenire rischi per la sicurezza pubblica.

L’iniziativa si concentra, tra le altre cose, sulla lotta alla vendita di fuochi d’artificio illegali, spesso prodotti in modo non conforme alle normative e quindi estremamente pericolosi, al fine di garantire sereni e sicuri festeggiamenti in occasione della notte di San Silvestro a cittadini e turisti.

In questo contesto, i Carabinieri della Stazione di Pedara, nell’ambito dei controlli nelle zone di maggior aggregazione del paese, hanno individuato un ragazzo di soli 18 anni che aveva allestito una bancarella improvvisata, piena di fuochi d’artificio.

Per evitare, quindi, possibili rischi legati alla presenza di questi materiali esplosivi, i Carabinieri hanno deciso di effettuare una verifica del materiale esposto, che è risultato di libera vendita. Ad essere non a norma, però, era il venditore, perché privo di qualsiasi licenza, obbligatoria tanto per la vendita quanto per la detenzione.

Il giovane, dunque, è stato sanzionato e il materiale, circa 25 chili, è stato sequestrato e affidato agli specialisti del Nucleo Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo di Catania, che procederanno alla distruzione in condizioni di sicurezza.