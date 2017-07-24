PEDARA: CAMION TRASLOCHI SI RIBALTA E FINISCE DENTRO PROPRIETÀ PRIVATA, FERITO AUTISTA
A cura di Redazione
24 luglio 2017 20:41
Brutta avventura per l’autista di un camion di traslochi che stamattina a Pedara si è ribaltato finendo all'interno di un'abitazione privata.
Nel ribaltamento, il conducente è rimasto incastrato nella cabina con una frattura alla caviglia. E' stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale medico del 118. L'uomo è stato condotto in ospedale con un'ambulanza.