PEDARA: CANE FINISCE IN UNA INTERCAPEDINE, SALVATO DAI POMPIERI
A cura di Redazione
15 ottobre 2018 19:31
I vigili del fuoco del comando Provinciale di Catania sono intervenuti a Pedara per liberare un cane Pastore tedesco, di nome Zaira, che era caduto all'interno di un intercapedine dell'abitazione del suo padrone.
La squadra dei pompieri ha ha dovuto demolire una parte di tramezzatura per creare un varco di circa 1m x 1m per dare la possibilità al cane di grossa taglia di poter uscire dall'intercapedine con l'aiuto dei vigili del fuoco.