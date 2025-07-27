Pedara, chiosco trasformato in bar senza autorizzazione: scatta il sequestro

Continua l’azione di controllo della Polizia di Stato finalizzata alla verifica del rispetto, tanto in città quanto in provincia, delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza e di a...

Continua l’azione di controllo della Polizia di Stato finalizzata alla verifica del rispetto, tanto in città quanto in provincia, delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza e di autorizzazioni amministrative.

In particolare, nell’ambito di specifici controlli, gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania hanno individuato un chiosco, nel centro cittadino di Pedara, trasformato abusivamente in un bar.

Dagli accertamenti condotti dai poliziotti sono emerse alcune irregolarità amministrative. In particolare, è stato constatato come il titolare avesse esercitato abusivamente il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande sprovvisto della necessaria documentazione comunale per l’attività di bar.

Infatti, i poliziotti hanno riscontrato che il titolare del chiosco aveva realizzato un vero e proprio bar all’aperto, attraverso due grosse tendostrutture fissate con dei bulloni al marciapiede. Inoltre, aveva piazzato tavoli, sedie e diversi ombrelloni, occupando, in tale maniera, una significativa porzione di suolo pubblico superiore rispetto a quella indicata nell’autorizzazione.

Per tale condotta, il titolare del chiosco è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di invasione di terreni o edifici, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e sanzionato amministrativamente con il relativo sequestro di tutto il materiale e della merce trovata dai poliziotti.

Tali attività di verifica sono inserite nel contesto dei controlli che la Polizia di Stato sta effettuando in tutta la provincia etnea e si inserisce nell’ambito di una più ampia azione di presidio del territorio, finalizzata non solo al controllo del rispetto della normativa vigente, ma anche a garantire e tutelare l’ordine, l’incolumità e la sicurezza pubblica, in particolar modo nei luoghi di ritrovo ove si registra maggiore affluenza di persone, prevenendo situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la collettività.