PEDARA: Con il “voodoo” sottometteva le connazionali per avviarle alla prostituzione, arrestata Nigeriana

I Carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato la 30enne nigeriana Sophia AIGBEDO, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.

PEDARA: Con il “voodoo” sottometteva le connazionali per avviarle alla prostituzione, arrestata Nigeriana

Già agli arresti domiciliari nella Casa Famiglia “Oasi Divina Provvidenza” di Pedara, è stata raggiunta dal provvedimento restrittivo emesso a seguito della condanna comminatagli dai giudici etnei per tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù e avviamento alla prostituzione, reati commessi dalla donna nel capoluogo etneo tra l’agosto del 2014 e il gennaio del 2015.

L’arrestata espierà la pena inflittale equivalente ad anni 5 di reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza dov’è stata associata al termine delle formalità di rito.