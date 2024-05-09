PEDARA, CONTROLLI ANTIDROGA IN UNA COMUNITÀ D’ACCOGLIENZA: TROVATA MARIJUANA NEI BAGNI

Nell’ambito del piano straordinario di controllo del territorio, avviato su disposizione del Comando Provinciale dell’Arma di Catania, finalizzati anche alla prevenzione e repressione dei reati connes...

Nell’ambito del piano straordinario di controllo del territorio, avviato su disposizione del Comando Provinciale dell’Arma di Catania, finalizzati anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Pedara, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi e della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno svolto un controllo presso una comunità d’accoglienza per cittadini extracomunitari.

L’ispezione, ha avuto inizio ed è stata portata a avanti, in tutte le sue fasi, con la costante ed efficace collaborazione degli operatori della struttura che hanno coadiuvato i militari dell’Arma nella ricerca di eventuali sostanze stupefacenti in quanto, assolutamente consci dei pericoli che possono derivare dal loro uso.

La sede, ospita un totale di 38 persone, tutti provenienti dal continente africano e dalla penisola arabica, suddivisi in 15 adulti, tutti uomini, in compagnia dei rispettivi 23 figli minori.

I Carabinieri, durante la perquisizione, grazie anche al prezioso contributo del cane “antidroga” del Nucleo Cinofili, hanno recuperato alcune dosi di marijuana nascoste all’interno dei bagni della struttura.