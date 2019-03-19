PEDARA: DENUNCIATO TITOLARE DI UNA CARROZZERIA ABUSIVA
I Carabinieri della stazione di Pedara, coadiuvati da personale della Polizia Provinciale di Catania, hanno denunciato un 60enne di Trecastagni, già gravato da pregiudizi penali, poiché ritenuto responsabile di smaltimento delle acque reflue di lavorazione in terreno; gestione e traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi; emissione di fumi in atmosfera; nonché dell’esercizio di caccia con mezzi vietati.
Nella circostanza il personale operante, nel corso di un servizio finalizzato al controllo dei siti di smaltimento illecito dei rifiuti, procedeva all’ispezione di un fondo agricolo ubicato in via Grasso, luogo nella piena disponibilità dell’uomo, accertando la costruzione abusiva di una struttura circolare in cemento armato, illecitamente adibita ad autocarrozzeria e riparazioni meccaniche, al cui interno, oltre alle relative attrezzature, erano custoditi circa 40 veicoli.
All’esterno della struttura i militari hanno scoperto una trappola rudimentale per la cattura di volatili, con annessa gabbia per il contenimento delle prede catturate, dedicata verosimilmente alla cattura di cardellini, una specie protetta appartenente alla famiglia dei fringillidi, purtroppo commercializzata nel mercato clandestino sostenuto dalla forte domanda del collezionismo amatoriale, con il risultato che il prezzo di un esemplare può raggiungere anche i 400 euro.
L’intera area, pari a circa 2.500 mq, è stata sottoposta a sequestro.