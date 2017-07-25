PEDARA: FURTO DI ENERGIA ELETTRICA, UN ARRESTO
I Carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato nella flagranza il 40enne Filippo RAPISARDA, del posto, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.
Allo scopo di porre un argine al dilagare del fenomeno dei furti di energia elettrica, ieri pomeriggio i militari, coadiuvati dai tecnici dell’Enel, hanno effettuato diversi accessi in abitazioni private riscontrando in una di queste, quella ovviamente del reo, l’allaccio abusivo mediante un cavo volante dell’impianto elettrico privato alla rete dell’illuminazione pubblica. Il personale dell’ente erogante ha provveduto a ripristinare i collegamento originari del misuratore elettronico.