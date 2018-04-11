PEDARA: In casa 80 piante di cannabis, 3 arresti

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania ieri sera hanno arrestato nella flagranza un 31enne ed un 26enne di Mascalucia nonché un 28enne di Nicolosi, poiché ritenuti responsabili di produzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso.

I militari operanti, perquisendo l’abitazione nella disponibilità del terzetto, ubicata in Via Ruggero II d’Altavilla a Pedara, hanno rinvenuto all’interno di una stanza una serra con 80 piante di canapa indiana - aventi una altezza media di cm. 60 - 4 grammi della medesima sostanza nonché dei sistemi di areazione, illuminazione e prodotti chimici per la coltivazione della sostanza.

La droga è stata sequestrata mentre gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.