PEDARA: INCENDIO IN UN GARAGE, DOMENICA DI PAURA PER I RESIDENTI IN UNA PALAZZINA

Nel primo pomeriggio di ieri la sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è stata allertata per un incendio in una abitazione in via Brancati a Pedara. Sul posto è stata inviata la squadra operativa dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord, un'autobotte ed un'autoscala in supporto della Sede Centrale.

L'incendio, verosimilmente dovuto a cause elettriche, ha interessato una palazzina a 3 elevazioni fuori terra, ed ha avuto inizio dal garage sottostante.

I Vigili del Fuoco hanno subito provveduto a mettere sotto controllo l'incendio ed al suo spegnimento, evitando che si propagasse alle abitazioni ai piani superiori. Non risultano persone ferite o intossicate. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Municipale.

