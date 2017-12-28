PEDARA: Incendio nella mansarda di una villetta - le foto

Paura in via Alcide De Gasperi a Pedara.

In un'abitazione a due piani di via Alcide De Gasperi, ha preso fuoco il tetto di una mansarda.

Sul posto è arrivata una squadra dei pompieri e alcuni automezzi di rincalzo. I vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme.

Non è ancora noto se ci siano feriti e, soprattutto, quale siano le cause dell’incendio. Tutto è ancora da accertare.

IN AGGIORNAMENTO

