PEDARA: Incendio nella mansarda di una villetta - le foto
PEDARA: Incendio nella mansarda di una villetta - le foto
A cura di Redazione
28 dicembre 2017 21:23
Paura in via Alcide De Gasperi a Pedara.
In un'abitazione a due piani di via Alcide De Gasperi, ha preso fuoco il tetto di una mansarda.
Sul posto è arrivata una squadra dei pompieri e alcuni automezzi di rincalzo. I vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme.
Non è ancora noto se ci siano feriti e, soprattutto, quale siano le cause dell’incendio. Tutto è ancora da accertare.
IN AGGIORNAMENTO
PEDARA: Incendio nella mansarda di una villetta - le foto
PEDARA: Incendio nella mansarda di una villetta - le foto