I Carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato, nella flagranza, il 64enne Vito LEOCATA del posto, già gravato da precedenti penali specifici, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

PEDARA: PRESO NEL PARCHEGGIO DELLA CLINICA “MORGAGNI” MENTRE TENTA DI RUBARE UN’AUTO

Ieri sera, alcuni inservienti in servizio nella struttura sanitaria, vedendo l’uomo aggirarsi con fare sospetto all’interno del parcheggio privato della clinica, hanno avvisato telefonicamente i Carabinieri della locale Stazione consentendo, di fatto, l’intervento immediato sul posto di una pattuglia.Nella circostanza, i militari, ivi sopraggiunti, hanno sorpreso il ladro mentre effettivamente tentava di forzare la portiera di una Citroen C4 sistemata all’interno del citato parcheggio.L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.