PEDARA: SCONTRO TRA DUE AUTO, NESSUN FERITO

Scontro tra due mezzi: una Toyota rav4 e una Toyota, questa mattina, intorno alle ore 11.30 a Pedara.L’impatto è avvenuto in via delle Ginestre.Nessuno degli occupanti ha riportato ferite di rilievo.I...

04 maggio 2019 19:09
News
Scontro tra due mezzi: una Toyota rav4 e una Toyota, questa mattina, intorno alle ore 11.30 a Pedara.

L’impatto è avvenuto in via delle Ginestre.

Nessuno degli occupanti ha riportato ferite di rilievo.

I danni si sono registrati solo ai mezzi.

Sul posto per stabilire le responsabilità, gli agenti della Polizia Municipale di Pedara e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.

