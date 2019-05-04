PEDARA: SCONTRO TRA DUE AUTO, NESSUN FERITO
04 maggio 2019 19:09
Scontro tra due mezzi: una Toyota rav4 e una Toyota, questa mattina, intorno alle ore 11.30 a Pedara.
L’impatto è avvenuto in via delle Ginestre.
Nessuno degli occupanti ha riportato ferite di rilievo.
I danni si sono registrati solo ai mezzi.
Sul posto per stabilire le responsabilità, gli agenti della Polizia Municipale di Pedara e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.
