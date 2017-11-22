PEDARA: SEGUE E MINACCIA.CONTRO L’EX COMPAGNA, ARRESTATO 46ENNE

I carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato un 46enne, del luogo, per atti persecutori. Ieri sera intorno alle ore 20:30 i militari, a seguito della denuncia effettuata dall’ex compagna, ha...

I carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato un 46enne, del luogo, per atti persecutori. Ieri sera intorno alle ore 20:30 i militari, a seguito della denuncia effettuata dall’ex compagna, hanno bloccato l’uomo in via Umberto a San Pietro Clarenza mentre inveiva e minacciava la donna, dopo averla seguita, non accettando la fine della loro relazione sentimentale.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.