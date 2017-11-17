PEDARA: SEQUESTRATA “CARROZZERIA” COMPLETAMENTE ABUSIVA, DENUNCIATO IL TITOLARE

Nei giorni scorsi i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi del N.O.E. di Catania, hanno denunciato un 58enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto respon...

Nei giorni scorsi i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi del N.O.E. di Catania, hanno denunciato un 58enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile della violazione delle leggi in materia di gestione di rifiuti speciali e delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività.

Procedendo al controllo dell’officina, ubicata in quella Via Eugenio Montale, i militari hanno accertato che la stessa era operante in assenza di ogni tipo di autorizzazione riscontrando altresì il deposito incontrollato di rifiuti speciali e la gestione illecita di quest’ultimi.

Al temine delle operazioni si è provveduto a porre i locali d’esercizio sotto sequestro.