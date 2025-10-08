PEDARA – TIRA I CAPELLI A UNA VOLONTARIA E AGGREDISCE UN VIGILE: 57ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della stazione di Pedara (CT) hanno arrestato un 57enne residente ad Aci Sant’Antonio poiché, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, si è reso responsabi...

I Carabinieri della stazione di Pedara (CT) hanno arrestato un 57enne residente ad Aci Sant’Antonio poiché, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, si è reso responsabile del reato di “resistenza a Pubblico Ufficiale” e “lesioni personali”.

Al riguardo, durante una manifestazione nel centro abitato, diverse vie di accesso al perimetro della zona interessata dall’evento risultavano interdette alla circolazione stradale di qualsiasi veicolo. Ebbene, alle 12 circa, un uomo, avvicinatosi a personale di un’associazione di volontariato presente in piazza Don Diego, ha iniziato, con atteggiamento ostile, a pretendere di prelevare il proprio scooter parcheggiato nelle adiacenze del perimetro dell’evento e di poter andare via.

Tale azione, peraltro, avrebbe comportato l’attraversamento di strade dove erano presenti diverse persone ma l’uomo, ad un certo punto, non accettando il diniego a riprendere il suo scooter ha tirato i capelli ad una volontaria della predetta associazione. Immediatamente è stato chiesto l’intervento di un appartenente alla Polizia Locale di Pedara già sul posto che ha invitato l’aggressore a fornire un documento di riconoscimento. Lo sconosciuto, dopo aver manifestato categoricamente il suo diniego, ha cercato di allontanarsi ma il vigile urbano ha cercato di bloccarlo.

La colluttazione che ne è seguita ha attirato l’attenzione dei militari della stazione di Pedara, presenti sui luoghi dei fatti che, immediatamente, hanno fornito supporto riuscendo a bloccare l’aggressore. Quest’ultimo, in un primo momento, si è rifiutato di fornire le sue generalità anche ai militari dell’Arma che poi lo hanno identificato per un 57enne, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie.

I Carabinieri hanno quindi messo il 57enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.