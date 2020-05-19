I carabinieri della stazione di Pedara, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza il 48enne Antonino Boncaldo, responsabile di detenzione di sostanze stupefacent...

PEDARA: VEDE IL CANE ANTIDROGA E CONSEGNA LA MARIJUANA: ARRESTATO

48enne Antonino Boncaldo, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo era stato notato più volte in compagnia di giovani pedaresi dediti all’uso di sostanze stupefacenti e i militari, che ben lo conoscevano per i suoi trascorsi, si sono presentati nella sua abitazione di via Empedocle per una perquisizione.

La presenza del cane antidroga ben presto, però, ha indotto Boncaldo a un atteggiamento più mite e collaborativo di quello inizialmente assunto con i militari infatti, vistosi ormai scoperto e nel tentativo di alleviare l’inevitabile e imminente ulteriore gravame giudiziario, li ha condotti nella propria stanza da letto estraendo dall’armadio una busta di cellophane contenente 400 grammi di marijuana, nonché materiale per il confezionamento delle singole dosi ed un bilancino di precisione.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.