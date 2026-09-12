Pedara, violento scontro ieri tra auto e moto sulla SP 4/11: grave il motociclista

L’incidente ieri sera sulla strada che collega Pedara a Nicolosi. Auto pesantemente danneggiata, airbag attivati e detriti sulla carreggiata.

PEDARA – Restano serie le conseguenze del grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la SP 4/11, la strada provinciale che collega Pedara a Nicolosi, nel territorio comunale di Pedara.

Nel violento scontro sono rimaste coinvolte una motocicletta Ducati e un’Alfa Romeo Tonale. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida della Ducati, soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato in ospedale in codice rosso.

La violenza dell’impatto è testimoniata dai pesanti danni riportati dai mezzi, dall’attivazione degli airbag dell’Alfa Romeo Tonale e dai numerosi detriti rimasti sparsi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia Municipale, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della zona e i rilievi, il tratto della provinciale è rimasto temporaneamente chiuso al traffico.

Sono attesi ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del giovane motociclista e sugli accertamenti relativi alla dinamica dell’incidente.