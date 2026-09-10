🔴 ULTIM’ORA – Paternò, maxi controlli in corso: Polizia, Carabinieri e Municipale in diversi punti della città

Maxi controlli in corso a Paternò, dove le forze dell’ordine stanno eseguendo verifiche in diversi punti della città.

Sul territorio sono presenti Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale, impegnati in controlli su veicoli e conducenti nell’ambito di un servizio di controllo del territorio.

Le verifiche vengono eseguite in diverse zone della città, con pattuglie dislocate nei principali punti interessati dal servizio.

Al momento le operazioni sono ancora in corso e non sono disponibili ulteriori dettagli su eventuali sanzioni o provvedimenti adottati.

Seguiranno aggiornamenti qualora dovessero emergere nuovi particolari.