Pedone travolto sul Corso Italia

E’ accaduto di fronte al Parco del Sole. Il giovane avrebbe riportato diverse fratture

95047.it Ha riportato la frattura scomposta ad un braccio ed alla caviglia il giovane che ieri è stato travolto lungo il Corso Italia. La prognosi è di trenta giorni. Nel frattempo, si cerca l'auto pirata che non si è fermata a prestare soccorso: si tratterebbe di una utilitaria di colore rosso con il portellone posteriore di colore nero.

IL FLASH DI IERI. Un giovanissimo è stato travolto da un’auto pochi minuti fa lungo il Corso Italia, proprio di fronte il Parco del Sole. L’auto - si tratterebbe di un’auto di colore rossa (all'inizio c'era chi sosteneva che fosse di colore bianco) - non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Sul posto, è intervenuta un’ambulanza del 118. Il pedone ha riportato diverse fratture su più parti del corpo.