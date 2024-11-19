PENNY MARKET RICHIAMA CALENDARIO DELL’AVVENTO: ODORE E SAPORE ANOMALI

La catena di discount Penny Market ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di tutti i lotti e le scadenze del calendario dell’Avvento del suo marchio Chocola. Il motivo indicato...

La catena di discount Penny Market ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di tutti i lotti e le scadenze del calendario dell’Avvento del suo marchio Chocola.

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di possibili alterazioni sensoriali: odore e sapori anomali. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 75 grammi, con due grafiche frontali differenti: francobolli natalizi e Babbo Natale sulla slitta con le renne (vedi foto sotto).

L’azienda Millano Sp. z o.o. S.K.A. ha prodotto il calendario dell’Avvento richiamato per Penny Market Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in Polonia.

A scopo puramente precauzionale, Penny Market raccomanda di non consumare il prodotto con le caratteristiche sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del calendario dell’Avvento richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Penny Market attraverso il suo sito web, all’indirizzo www.penny.it/contattaci