PENSIONI, ANTICIPO PAGAMENTI PER BANCHE E POSTE FINO AL MESE DI MAGGIO , FIRMATA ORDINANZA
Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’Ordinanza (n°740 del 12 febbraio 2021) che dispone, anche per i mesi di marzo, aprile e maggio, l’anticipo dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS: trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili.
Il provvedimento, anche al fine di consentire l’accesso scaglionato e contingentato degli utenti presso gli uffici di Poste Italiane, prevede l’anticipo delle riscossioni delle competenze
- del mese di marzo, dal 23 febbraio al 1° marzo 2021, .
- del mese di aprile, dal 26 marzo al 1° aprile 2021 e
- del mese di maggio, dal 26 aprile al 1° maggio 2021.