Pensioni di maggio in pagamento da oggi in provincia di Catania

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di maggio sono accreditate regolarmente a partite da oggi 2 maggio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay...

02 maggio 2022 15:39
Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di maggio sono accreditate regolarmente a partite da oggi 2 maggio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

Sempre da oggi, inoltre, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution possono prelevare i contanti dai 118 ATM Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Al fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello possono presentarsi in uno dei 128 Uffici Postali della provincia di Catania rispettando preferibilmente la seguente turnazione alfabetica, valida per le sedi operative 6 giorni alla settimana:

I cognomi

dalla A alla C              lunedì 2 maggio

dalla D alla G              martedì 3 maggio

dalla H alla M              mercoledì 4 maggio

dalla N alla R              giovedì 5 maggio

dalla S alla Z               venerdì 6 maggio

Per conoscere la turnazione alfabetica degli Uffici Postali aperti con orario rimodulato è possibile fare riferimento agli appositi avvisi affissi sulle porte d’ingresso oppure consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

 

