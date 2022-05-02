Pensioni di maggio in pagamento da oggi in provincia di Catania
Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di maggio sono accreditate regolarmente a partite da oggi 2 maggio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay...
Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di maggio sono accreditate regolarmente a partite da oggi 2 maggio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.
Sempre da oggi, inoltre, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution possono prelevare i contanti dai 118 ATM Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.
Al fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello possono presentarsi in uno dei 128 Uffici Postali della provincia di Catania rispettando preferibilmente la seguente turnazione alfabetica, valida per le sedi operative 6 giorni alla settimana:
I cognomi
dalla A alla C lunedì 2 maggio
dalla D alla G martedì 3 maggio
dalla H alla M mercoledì 4 maggio
dalla N alla R giovedì 5 maggio
dalla S alla Z venerdì 6 maggio
Per conoscere la turnazione alfabetica degli Uffici Postali aperti con orario rimodulato è possibile fare riferimento agli appositi avvisi affissi sulle porte d’ingresso oppure consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.