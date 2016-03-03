Per colpa di chi?

Una nostra personalissima considerazione su ciò che accaduto a proposito della mancata apertura delle buste presentate per l’appalto del risparmio energetico di due scuole

95047.it Quello che è accaduto a proposito della vicenda delle buste (che, alla fine, si è deciso non aprire) per la gara d’appalto sul risparmio energetico di due scuole - il Primo Circolo e l’istituto di via Libertà - non può essere derubricato alla voce: “Ormai è successo” o, peggio, “E’ tutta colpa dei soliti complottisti”. E non lo si può fare per almeno due ordini di motivi. Il primo, è perchè a farne le spese è, guardacaso, ancora una volta la gente (e lo diciamo cercando di scansare gli ordigni anti-uomo piazzati sul campo minato della retorica); il secondo è che nessuno (leggasi i professionisti invitati a presentare il progetto nel giro di una manciata di ore) ha ordito chissà quale trama carbonara.

E’ stato solo chiesto se fosse opportuno agire a questo modo. Era il minimo. Ed in questi tempi in cui tutto scorre velocissimo anche la pubblica amministrazione avrebbe il diritto/dovere di mettersi al passo con i tempi. Il tempo di un sabato e una domenica non si può più regalare a nessuno.

Intendiamoci, qui nessuno chiama in ballo (fino a prova contraria) qualcosa di illegittimo, di illegale, di assurdo: quanto alla moralità, ognuno la misuri col proprio metro. Ma la legalità dovrebbe seguire le orme della prudenza e della discrezione nel rispetto di ogni persona coinvolta. La domanda è: tutto questo è accaduto?