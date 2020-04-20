PER LA PRIMA VOLTA DIMINUISCE IL NUMERO DI PERSONE ATTUALMENTE POSITIVE IN ITALIA

ITALIASono oltre 24mila i morti in Italia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 454 decessi, per un totale di 24.114 dall'inizio della crisi. Tra i dati forni...

ITALIA

Sono oltre 24mila i morti in Italia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 454 decessi, per un totale di 24.114 dall'inizio della crisi. Tra i dati forniti dalla Protezione Civile spicca quello relativo alle persone attualmente positive, 20 in meno rispetto a ieri per un totale di 108.237.

Inoltre, scende ancora il numero delle persone ricoverate con sintomi: sono 24.906, con un decremento di 127 unità nelle ultime 24 ore. La situazione migliora anche nei reparti di terapia intensiva dove si trovano attualmente 2.573 pazienti (-62). In isolamento domiciliare 80.758 persone. I guariti sono in tutto 44.877, di cui 1.822 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 181.228 (+2.256). In tutto, sono stati eseguiti 1.398.024 tamponi.

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• Casi attuali: 108.237 (-20)

• Deceduti: 24.114 (+454)

• Guariti: 48.877 (+1.822)

• Totale casi: 181.228 (+2.256)

SICILIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi (lunedì 20 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 51.373 (+1.601 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.759 (+42), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.210 persone (+8), 346 sono guarite (+31) e 203 decedute (+3).

Degli attuali 2.210 positivi, 565 pazienti (+2) sono ricoverati - di cui 39 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.645 (+6) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

DATI PATERNO'

Aumentano in città i casi positivi al Covid-19

Salgano dunque a 16 i casi accertati finora nel nostro Comune, ma che potrebbero diventare ancora di più se si considera una stima riportata qualche giorno fa dal quotidiano “La Sicilia”. Che parlava di circa 150 persone in quarantena.

A darne comunicazione è stato il sindaco, Nino Naso, con un messaggio sul suo profilo Facebook.

Mi spiace comunicare alla cittadinanza paternese che sono stati riscontrati altri 4 casi positivi di #Coronavirus. Nell’augurare una pronta guarigione

Lo stesso sindaco, nel suo breve messaggio, invita ancora tutti a restare a casa, e augura un pronta guarigione ai contagiati.

Ma c’è anche da registrare il ritorno a casa di un uomo che è stato dimesso dall’ospedale e proseguirà la quarantena nella sua abitazione, segno che non necessità più di cure intensive e, a breve, potrebbe essere sottoposto ai due tamponi consecutivi per accertarne la guarigione ufficiale

Auguri a cui si associa anche la nostra redazione, e che rinnova a tutti l’invito di rispettare le normative emanate a causa di questa epidemia, sia per evitare che si allarghi, sia per non mettere in pericolo vite umane.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO