"PER LO STATO DENISE È VIVA" : LA MADRE PIERA MAGGIO RICEVE LA NUOVA TESSERA SANITARIA
Piera Maggio e Pietro Pulizzi, rispettivamente mamma e papà naturale di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre 2004, hanno ricevuto oggi la nuova tessera sanitaria della figlia.
La busta è arrivata tramite Poste Italiane presso l'indirizzo di via Domenico La Bruna a Mazara del Vallo, lo stesso da dove scomparve la bambina.
"Da una parte tanta amarezza, dall'altra lo Stato italiano ci fa sentire la presenza di nostra figlia, perlomeno con il codice fiscale che era in scadenza. Denise c'è, fino a prova contraria", ha scritto sui social Piera Maggio.