“Per non dimenticare”: Paternò ricorda i Caduti di Nassiriya

PATERNÒ – Ventidue anni dopo l’attentato di Nassiriya, il Comune di Paternò ha ricordato i 28 caduti, tra cui 19 italiani tra militari, carabinieri e civili, vittime del più grave attentato alle Forze Armate italiane dal dopoguerra.

Questa mattina, in Piazza Caduti di Nassiriya, si è svolta una commovente cerimonia commemorativa alla presenza dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine.

A rappresentare il Comune erano presenti il Sindaco Nino Naso e gli assessori Antonello Longo, Giovambattista Caruso e Roberto Faranda.

Per le forze dell’ordine hanno preso parte il Comandante Vito Sergio Bertolino della Compagnia della Guardia di Finanza di Paternò, il Luogotenente Giuseppe D’Urso, il Maresciallo Cosimo Rochira per l’Arma dei Carabinieri della Stazione di Paternò e il Vice Comandante Giuseppe Rizzo per la Polizia Locale.

Presenti anche numerose associazioni combattentistiche e di volontariato del territorio, insieme a diversi cittadini che hanno voluto rendere omaggio al ricordo dei caduti.

Durante la cerimonia, il Sindaco Nino Naso ha deposto un omaggio floreale alla stele dedicata ai Caduti di Nassiriya, in segno di profondo rispetto e riconoscenza verso chi ha sacrificato la propria vita per la pace e la libertà.

Con questo momento di raccoglimento, il Comune di Paternò rinnova il proprio impegno nel custodire la memoria e il coraggio di chi ha servito il Paese fino all’estremo sacrificio.

Le foto pubblicate in questo articolo sono tratte dal post ufficiale del Comune di Paternò.