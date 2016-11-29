"Ecco perchè abbiamo rinunciato all'indennità"

I consiglieri Rau e Mannino lo hanno specificato nella seduta di consiglio di lunedì

95047.it "I sottoscritti Consiglieri Comunali, Mannino Ignazio e Rau Vito, già proponenti della delibera d’iniziativa consiliare, avente come finalità il “Mantenimento degli Equilibri di Bilancio e la salvaguardia Economica Finanziaria dell’Ente”, mediante l’azzeramento dei gettoni di presenza dell’Organo Consiliare , prendendo atto che la maggioranza del Consiglio Comunale si è espressa negativamente rispetto a tale proposta, che a nostro modesto avviso oggi risulta ancor più necessaria a fronte dell’emergenza Economica che vive il nostro Ente privo ancora del Bilancio di previsione 2016.

Ritenendo inoltre, che in un momento di forte difficoltà Economica, sia doveroso da parte di tutte le istituzioni porre in essere un’attenta riflessione sui costi della politica oltre che sulla riduzione della spesa pubblica . Considerando che il redigendo Bilancio di Previsione 2016 risulta deficitario, tanto per quanto concerne la tutela delle famiglie bisognose e dei soggetti disagiati, quanto per la salvaguardia delle tradizioni religiose e culturali della Santa Patrona Barbara.

Dispongono che le somme impegnate, nel cap.40.1”Gettoni di presenza Consiglio Comunale e Commissioni”, per il pagamento delle indennità degli scriventi per il periodo che va dal 01 Dicembre 2016 fino al 30 Aprile 2017, vengano disposte nel Bilancio come segue:

Spesa Corrente Bilancio 2016, nel capitolo 1250 Funzioni Cerimonie e Feste Religiose (Festa Santa Barbara), le somme previste nel mese di Dicembre per le indennità dei Consiglieri Mannino e Rau (le somme impegnate sono in difetto pari a 1800€)

Spesa Corrente Bilancio 2017, da disporre le indennità di Gennaio/Febbraio/ Marzo/Aprile (somme pari a 7.200€), nei seguenti capitoli:

• “Mensa Sociale” cap. 3671.1 €2.500

• “Assistenza Economica agli Indigenti” cap.3930 € 2.200

• “LOA Lavoro di natura Occasionale di tipo Accessorio” (svolto da soggetti a

rischio di esclusione sociale) Cap.671.12 €2.500

La presente, sottoscritta dagli scriventi, diventa manifestazione di volontà e di spontanea rinuncia delle Indennità di carica e/o Gettoni di presenza per la partecipazione al Consiglio Comunale ed alle Commissioni Consiliari, vincolando le somme cosi come richiesto. Confermando inoltre, la regolare partecipazione ai lavori Consiliari e delle Commissioni stesse, nell’unico obiettivo di rappresentare le istanze dei Cittadini e le esigenze della Città. Con l’auspicio che tale atto venga condiviso e sottoscritto da altri Consiglieri Comunali, dal Sindaco e dagli Assessori, in modo da poter maggiormente soddisfare le esigenze della nostra collettività in un momento di grave difficoltà economica".