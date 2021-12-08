PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO SULLA SS121 E FINISCE CONTRO IL GUARD-RAIL, SI STACCA UNA RUOTA
Altro incidente stradale nella giornata di ieri, 07 Dicembre 2021 sulla Strada Statale 121, dopo quello di stamattina intorno alle ore 11.30 dove una Toyota Yaris mentre stava procedendo in direzion...
Altro incidente stradale nella giornata di ieri, 07 Dicembre 2021 sulla Strada Statale 121, dopo quello di stamattina intorno alle ore 11.30 dove una Toyota Yaris mentre stava procedendo in direzione Paternò, un paio di centinaia di metri prima dello svincolo Palazzolo, ha impattato violentemente sul guard rail, tanto da far esplodere gli airbag al veicolo, per poi fermare la sua corsa al centro della carreggiata.
L'ennesimo incidente si è verificato in serata intorno alle ore 20.15 nei pressi dello svincolo Valcorrente sempre in direzione Paternò.
Ad essere coinvolta una Mini Couper, il conducente del mezzo per cause al momento non note, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il guardrail.
L'impatto è stato violentissimo tanto che dal mezzo si è staccata una ruota.
Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri mezzi.
Sul posto un ambulanza del 118 per prestare le prime cure ai feriti, al momento non si conoscono le condizioni.
A gestire il traffico ed per effettuare i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica i Carabinieri.
Il traffico ha subito qualche rallentamento per consentire il rilevamento dell’incidente e lo spostamento del mezzo, rimasto in mezzo alla strada.