PERDE IL CONTROLLO E FINISCE CONTRO UN PALO SULLA SP 15 A BELPASSO, INTERVENTO DEL 118 E DEI VIGILI DEL FUOCO

Belpasso, 3 novembre 2024 - Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17:40, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 15, nel tratto che collega il parco divertimenti Etnaland con il vicino centro commerciale.

Il conducente di una volkswagen polo per ragioni ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo dell'illuminazione e causando danni alla vettura e alla struttura.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza del veicolo incidentato e della zona circostante, per garantire l’incolumità degli altri utenti della strada.

A supporto è intervenuto anche un mezzo del 118: fortunatamente, secondo le informazioni attualmente disponibili, le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi.

L’incidente sta causando rallentamenti alla circolazione sul tratto della provinciale interessato.

I Carabinieri proseguono le indagini per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto.