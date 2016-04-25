Personalità e carattere: Red Sox indomabili

Ad Imola, una vittoria ed una sconfitta. E si torna a casa assieme a tante certezze

95047.it Da Imola tornano a casa con una vittoria (7-6) nel pomeriggio di sabato e una sconfitta (12-6) nel match di domenica, i Red Sox. Un fine settimana che ha confermato la qualità di un roster che sta dimostrando di potersela giocare con tutti e contro tutti. Sul diamante romagnolo, i ragazzi paternesi hanno sciorinato - una volta ancora - personalità e carattere disarmanti: al cospetto di una età media tutto sommato giovane. Il cammino dei Red Sox prosegue: la stagione è, del resto, ancora solo all’inizio.