PERUGIA: FURGONE CONTRO CUMULO TERRA, 8 FERITI

Otto tra passeggeri e conducente di un furgone Ford, tutti originari della Sicilia, sono rimasti feriti nella notte dopo che il mezzo è finito contro un cumulo di terriccio in un tratto della E45 nella zona di Pantalla chiuso al traffico per i lavori di sistemazione del fondo stradale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la persona alla guida nonostante la deviazione segnalata sul posto ha proseguito dritto sulla carreggiata nord invece di immettersi su quella sud dove il traffico scorre a doppio senso.

Uno dei passeggeri è stato ricoverato all'ospedale di Perugia con riserva di prognosi, così come un altro degli altri feriti che sono invece meno gravi. Sono stati portati in quelli di Pantalla, tre, e Terni, due.

Sul posto, oltre ai carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze del 118. (ANSA).